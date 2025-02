Anticipazioni di 'Verissimo' del 2 febbraio 2025: Eleonora Giorgi e altri ospiti raccontano le loro storie

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Verissimo' condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, Eleonora Giorgi condividerà la sua esperienza nella lotta contro il tumore al pancreas.

Inoltre, Orietta Berti e Fabio Rovazzi parleranno del loro rapporto nato attraverso la musica e consolidato come giurati nel talent 'Io Canto Senior'.

Federica Nargi discuterà della sua recente partecipazione a 'Ballando con le stelle' e del terzo posto ottenuto.

Eva Henger e Manuela Arcuri, accompagnata dal figlio Mattia, racconteranno i loro percorsi di vita.

Infine, Luca Calvani, recentemente eliminato dal 'Grande Fratello', condividerà la sua esperienza nel reality.

'Verissimo' è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere tutte le interviste e i momenti salienti delle puntate.

