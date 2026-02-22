Atalanta Napoli oggi 22 febbraio: orario formazioni e dove vederla in tv
Atalanta e Napoli si affrontano oggi 22 febbraio alle 15 a Bergamo, gara chiave per la classifica dopo il ko europeo dei nerazzurri e il pari degli azzurri con la Roma.
Appuntamento oggi, domenica 22 febbraio, con la sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca alla New Balance Arena di Bergamo con calcio d’inizio fissato alle ore 15.
I nerazzurri arrivano all’incontro dopo il passo falso in Champions League contro il Borussia Dortmund nell’andata dei playoff. In campionato, però, la squadra di Palladino ha mostrato solidità vincendo 2-0 all’Olimpico contro la Lazio.
Situazione diversa per il Napoli, che nell’ultimo turno ha raccolto un pareggio per 2-2 al Maradona contro la Roma. La formazione di Conte cerca continuità per restare agganciata alle posizioni alte della classifica.
Queste le probabili formazioni. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore Palladino.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore Conte.
La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn, disponibile sulle smart tv compatibili. Streaming attivo anche tramite app e piattaforma web dello stesso servizio.