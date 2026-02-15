Napoli Roma domenica 15 febbraio: orario 20.45, formazioni e dove vederla in tv
Sfida di cartello al Maradona: Napoli e Roma si affrontano questa sera per la 25ª giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45, con diretta su Dazn tra due squadre reduci da risultati diversi nelle ultime uscite.
Appuntamento questa sera, domenica 15 febbraio, allo stadio Maradona per Napoli-Roma, gara valida per la 25ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45 per una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di continuità.
Il Napoli arriva all’incontro dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, maturata ai calci di rigore. In campionato, però, gli uomini di Conte hanno ottenuto una vittoria importante sul campo del Genoa, superato 3-2 al Ferraris.
Situazione diversa per la Roma, che nell’ultimo turno ha conquistato i tre punti battendo il Cagliari 2-0 all’Olimpico. La squadra allenata da Gasperini cerca conferme anche lontano da casa.
Queste le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.
La partita sarà visibile in diretta televisiva su Dazn, disponibile tramite smart tv. Possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app e il sito della piattaforma.