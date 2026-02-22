Scioperi di aerei e treni a fine febbraio, tre giorni difficili per i viaggi

A fine febbraio scioperi nei trasporti per proteste sindacali mettono in difficoltà chi viaggia. Tra il 26 e il 28 febbraio stop aerei e treni con cancellazioni diffuse e servizi ridotti su molte tratte.

Ultimi giorni del mese complicati per chi deve spostarsi. Tra il 26 e il 28 febbraio sono in programma diverse astensioni dal lavoro che coinvolgono prima il traffico aereo e subito dopo quello ferroviario, con possibili ripercussioni in tutta Italia.

Giovedì 26 febbraio tocca al settore aereo. Lo sciopero di 24 ore riguarda personale di volo, addetti aeroportuali e servizi collegati. La protesta, promossa da Cub Trasporti, si affianca ad altre mobilitazioni indette da diversi sindacati, rendendo la giornata particolarmente delicata.

Nello stesso giorno si fermano anche lavoratori di alcune compagnie. Coinvolti piloti e assistenti di volo di ITA Airways, easyJet e Vueling, con adesioni di più sigle sindacali. È previsto inoltre uno stop di quattro ore, dalle 13 alle 17, che interessa personale di terra e di bordo.

Le conseguenze sono già visibili: ITA Airways ha cancellato circa il 55% dei voli previsti per il 26 febbraio, con modifiche anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo e, in caso di variazioni, è possibile riprogrammare o chiedere il rimborso.

Dal trasporto aereo si passa poi ai treni. Lo sciopero ferroviario scatterà alle 21 di venerdì 27 febbraio e andrà avanti fino alle 20:59 di sabato 28. Coinvolte le principali aziende del settore, tra cui Gruppo FS, Italo e Trenord.

La mobilitazione interessa sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Diverse sigle sindacali hanno proclamato lo stop, che riguarda anche il trasporto merci e il personale di macchina e di bordo.

Durante lo sciopero saranno comunque garantiti alcuni servizi. Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei convogli assicurati sulle tratte principali, mentre per i regionali restano attive le fasce protette dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali. Gli elenchi aggiornati sono disponibili sui siti delle compagnie.