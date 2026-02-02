Scioperi di febbraio, trasporti a rischio: aerei fermi il 16, treni stop il 27 e 28

Febbraio si annuncia complicato per chi viaggia: tra scioperi nazionali e proteste locali sono previste numerose interruzioni su aerei, treni e trasporto pubblico, con alcune date chiave destinate a creare forti disagi.

Il calendario delle agitazioni nei trasporti conta 26 scioperi proclamati nel solo mese di febbraio, sei dei quali su scala nazionale. Le giornate più critiche riguardano il traffico aereo e ferroviario, ma non mancano ripercussioni su porti, autostrade e trasporto pubblico locale in diverse città.

La data più delicata per chi deve volare è il 16 febbraio. Per l’intera giornata si fermano gli assistenti di volo di Vueling. Ita Airways è coinvolta sia in uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, sia in una protesta di 24 ore con fasce di garanzia al mattino e in serata. Incrociano le braccia anche i lavoratori delle aziende di handling aeroportuale aderenti ad Assohandler e il personale Alha del settore cargo.

Il trasporto ferroviario si blocca invece tra il 27 e il 28 febbraio. Lo sciopero nazionale di 24 ore coinvolge il gruppo Fsi, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper, dalle 21 del 27 alle 20.59 del giorno successivo. A fermarsi sono sia i macchinisti sia il personale di bordo.

Febbraio si è aperto con lo sciopero di 23 ore del personale Trenord, iniziato alle 3 del 2 febbraio e concluso alle 2 del 3. La protesta interessa treni regionali e suburbani in Lombardia e nelle aree limitrofe, i collegamenti a lunga percorrenza e le corse da e per Malpensa. Attive le fasce di garanzia mattutine e serali.

Per assicurare il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, in caso di cancellazioni sono previsti bus diretti tra Milano Cadorna e lo scalo, oltre a collegamenti su gomma tra Stabio e Malpensa. Possibili variazioni anche sulla linea regionale Milano-Domodossola.

Nella prima metà del mese si sommano numerose agitazioni locali. Il 5 febbraio stop di otto ore per i lavoratori di Trenitalia a Rimini. Il 6 febbraio giornata difficile per il trasporto pubblico locale in Abruzzo, con disagi tra Pescara, Chieti e Lanciano, e a Bari con una protesta di quattro ore.

Altri scioperi del Tpl sono previsti il 12 febbraio a Bolzano e Catania, il 13 a Udine, Catania e Termoli. Sempre il 6 febbraio si fermano anche i lavoratori di Autostrade per l’Italia in diverse province del Nord, dalla tarda serata del 5 fino alle 22 del giorno successivo.