Funivia Monte Faito, turista israeliano in condizioni critiche dopo il crollo della cabina

È ancora in condizioni critiche il turista israeliano di 30 anni rimasto gravemente ferito nel crollo della funivia del Monte Faito, avvenuto ieri a Castellammare di Stabia (Napoli), in cui hanno perso la vita quattro persone. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, il giovane è ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare. Il bollettino medico diffuso questa mattina alle 7:45 parla di un quadro clinico stabile nella sua gravità.

Il paziente è intubato per la protezione delle vie aeree e sottoposto a ventilazione meccanica in sedazione profonda. Presenta fratture multiple agli arti inferiori e oggi sarà sottoposto a nuovi accertamenti per verificare eventuali lesioni che potrebbero emergere a distanza dal trauma iniziale. La prognosi resta riservata.

Nell'incidente hanno perso la vita quattro persone: una turista australiana, una coppia di cittadini inglesi e Carmine Parlato, 59 anni, storico macchinista della funivia e dipendente Eav. L’uomo si trovava nella cabina insieme ai turisti quando si è spezzato il cavo di trazione, causando la caduta dell’abitacolo.