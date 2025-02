Ancona, bambina di 5 anni cade dal terzo piano: condizioni critiche

Questa mattina, intorno alle 11:15, una bambina di 5 anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Rovereto ad Ancona. La piccola, nata nel 2019 e con problemi di disabilità, ha compiuto un volo di circa sette metri ed è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Salesi. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente.

