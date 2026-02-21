Iscrizioni scuola 2026 2027 scadenza oggi alle 20

Paola Cammarota | 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime ore per iscrivere i figli a scuola per il 2026/27, scadenza prorogata per maltempo e disagi. Le famiglie devono completare la procedura online entro le 20 di oggi, utilizzando la piattaforma dedicata.

Termina oggi la finestra per le iscrizioni scolastiche al prossimo anno 2026/27. Il termine, inizialmente previsto per metà febbraio, è stato spostato in avanti di sette giorni per permettere a famiglie e segreterie di recuperare i ritardi causati dal maltempo e dalle criticità registrate in diverse aree del Paese.

La scadenza è fissata alle ore 20. Entro quel momento circa 1,3 milioni di nuclei familiari devono completare la registrazione per l’ingresso alle prime classi. La procedura riguarda le scuole statali, ma anche i percorsi di istruzione e formazione professionale e gli istituti paritari che hanno aderito al sistema digitale.

Le domande si presentano attraverso la piattaforma Unica, attiva dallo scorso 13 gennaio. Per accedere è necessario utilizzare un’identità digitale tra Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS.

Non tutte le iscrizioni passano dal canale online. Restano escluse la scuola dell’infanzia e gli istituti situati in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano. In questi casi la richiesta va consegnata in formato cartaceo direttamente alle segreterie scolastiche.