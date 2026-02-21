Arisa al Sistina sorprende tutti e canta per Il ragazzo dai pantaloni rosa

Arisa sceglie il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa invece delle prove di Sanremo e sale a sorpresa sul palco del Sistina a Roma. Canta il brano simbolo e abbraccia Teresa Manes davanti al pubblico.

Altro che prove all’Ariston. Alla vigilia del Festival, Arisa ha preferito Roma e il debutto teatrale del musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, presentato al Teatro Sistina il 20 febbraio. La cantante si è seduta tra il pubblico per assistere alla prima, legata a un progetto che conosce bene fin dalla colonna sonora del film.

Lo spettacolo, firmato da Massimo Romeo Piparo con la scrittura di Roberto Proia, resterà in cartellone fino all’8 marzo. In scena un gruppo di giovani interpreti, tra cui Christian Roberto, Samuele Carrino e Sara Ciocca, affiancati da Rossella Brescia. La storia affronta il tema del bullismo e continua a girare anche fuori dall’Italia, dopo il successo in streaming e l’annuncio di una versione americana.

Il momento più inatteso è arrivato alla fine. Quando il sipario si è riaperto per i saluti, Arisa ha lasciato la platea e ha raggiunto il palco. Emozionata, ha cantato “Canta ancora”, il brano premiato ai Nastri d’Argento e diventato simbolo della storia raccontata nello spettacolo.

Subito dopo si è avvicinata a Teresa Manes, madre di Andrea e autrice del libro da cui nasce il racconto. Le ha preso la mano e l’ha abbracciata davanti al cast e al pubblico. Un gesto semplice, accolto da un lungo applauso, che ha chiuso la serata e ha fatto rapidamente il giro dei social.