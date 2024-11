Chi è Samuele Carrino: protagonista de Il ragazzo dai pantaloni rosa, giovane talento tra cinema e danza

Samuele Carrino è un giovane attore italiano nato nel 2009 a Lecce, attualmente residente tra Roma e Gallipoli. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un'esperienza significativa nel mondo dello spettacolo, distinguendosi sia nel cinema che in televisione.

Nel 2024, Samuele è protagonista del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", diretto da Margherita Ferri. La pellicola, in uscita nelle sale cinematografiche il 7 novembre 2024, è basata sulla tragica storia vera di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita nel 2012. Il film è stato proiettato in anteprima per le scuole il 4, 5 e 6 novembre, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani su tematiche delicate come il bullismo.

La carriera di Samuele è iniziata nel teatro, dove ha interpretato ruoli in opere come "Salvo D'Acquisto" (2018), "Medea" (2019) e "Lacrime di vita" (2020). Nel 2020, ha esordito al cinema con "L'amore non si sa", interpretando il coprotagonista Marcolino. Successivamente, ha recitato in "Spaccapietre" (2020) nel ruolo di Antò e in "Il maledetto" (2021) come Flavio.

In televisione, Samuele ha partecipato a diverse produzioni di rilievo. Nel 2019, ha interpretato Domenico Tripodi in "Liberi di scegliere", seguito da "Gli orologi del diavolo" (2020) nel ruolo di Jacopo. Nel 2023, ha recitato in "La stoccata vincente", interpretando il giovane Paolo Pizzo, e in "Il maresciallo Fenoglio" come Damiano Grimaldi.

Oltre alla recitazione, Samuele è un talentuoso ballerino. Nel 2018, ha vinto il titolo di campione italiano di break dance e hip-hop. È anche abile in danza classica, moderna, show dance e musical. Suona la batteria e pratica sport come kickboxing e calcio. È fluente in dialetti come il pugliese, il romano e il calabrese.

Sul piano personale, Samuele mantiene un profilo riservato. Il suo account Instagram, @samuelecarrinofficial, conta oltre 14.000 follower e viene utilizzato principalmente per condividere aggiornamenti sulla sua carriera artistica. Non sono disponibili informazioni pubbliche riguardo alla sua vita sentimentale.

Con una carriera in rapida ascesa e una versatilità artistica che spazia dalla recitazione alla danza, Samuele Carrino si conferma come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama cinematografico e televisivo italiano.