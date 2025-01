Esplosione e incendio a Trissino: allarme per i fumi, cittadini invitati a restare in casa

Un incendio di vaste proporzioni, accompagnato da una serie di esplosioni, è divampato nel pomeriggio di oggi presso la zona industriale di Trissino, in provincia di Vicenza. Le fiamme hanno interessato la Mendeleev, un'azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. Una colonna di fumo nero, denso e visibile anche da lontano, ha allarmato i residenti, spingendo i Comuni vicini a emettere un'ordinanza che invita i cittadini a non uscire e a mantenere le finestre chiuse.

Non si registrano vittime né feriti. Le squadre dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Arpav sono intervenuti sul posto e proseguiranno il lavoro per tutta la notte per mettere in sicurezza l'area. Le fiamme sono state circoscritte alla sola struttura aziendale entro un'ora, ma i danni sono ingenti: della Mendeleev restano solo i muri perimetrali.

Le strade circostanti sono state chiuse per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La colonna di fumo si sta spostando verso Arzignano e Montecchio, mentre l’Arpav sta monitorando i livelli di inquinamento atmosferico per valutare l'impatto ambientale del rogo. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

