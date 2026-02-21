Incidente a Trani, morto Salvatore Patruno sulla provinciale per Barletta

Salvatore Patruno è morto in un incidente stradale a Trani dopo che l’auto è uscita di strada. Aveva 32 anni e viaggiava con due amici, entrambi feriti ma fuori pericolo. Poco prima aveva pubblicato un video alla guida.

Un’auto fuori controllo nella notte e un impatto fatale. È successo intorno alle 2 sulla strada provinciale che collega Trani a Barletta, nella provincia Bat. Il bilancio è pesante: un morto e due feriti.

La vittima è Salvatore Patruno, 32 anni, residente a Trani. Viaggiava insieme ad altri due ragazzi su una Volkswagen Golf. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha sbandato ed è finita fuori strada senza coinvolgere altri mezzi.

L’urto è stato violento. Il corpo del 32enne è stato ritrovato all’esterno dell’auto, sbalzato fuori dall’abitacolo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

I due passeggeri sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso negli ospedali della zona. Un 20enne è ricoverato ad Andria, mentre un ragazzo di 17 anni si trova al Dimiccoli di Barletta. Le loro condizioni sono serie, ma non risultano in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi. Poco prima dello schianto, Patruno aveva pubblicato sui social un video in cui si vede il volante dell’auto e l’indicatore di velocità elevata. Il filmato è ora all’attenzione degli investigatori.