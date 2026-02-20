Patrick Dempsey ricorda Eric Dane e gli ultimi giorni segnati dalla SLA

Patrick Dempsey racconta l’ultimo contatto con Eric Dane prima della morte causata dalla SLA. L’attore rivela un rapido peggioramento e ricorda l’amico sul set, tra ironia e complicità.

Patrick Dempsey ha parlato degli ultimi momenti condivisi con Eric Dane, scomparso a 53 anni dopo una lunga malattia. L’attore ha raccontato di averlo sentito appena una settimana prima della morte, trovandolo già in condizioni molto compromesse.

Durante un’intervista radiofonica, Dempsey ha descritto un quadro clinico ormai grave. Dane era costretto a letto, faceva fatica a deglutire e riusciva a parlare sempre meno, soprattutto quando riceveva visite.

Il pensiero è andato anche alla famiglia dell’attore, in particolare ai figli. Dempsey lo ha ricordato come una presenza travolgente sul set di Grey’s Anatomy, capace di alleggerire ogni momento con battute e ironia.

Fuori dalle telecamere, ha spiegato, non c’è mai stata rivalità tra loro, nonostante il confronto tra i personaggi fosse molto amato dal pubblico. Tra i due c’era un rapporto sincero, costruito su rispetto reciproco fin dall’inizio.

Dempsey ha voluto sottolineare anche il coraggio con cui Dane aveva deciso di raccontare la sua malattia. La diagnosi di SLA era arrivata nell’aprile precedente e l’attore non aveva mai nascosto il decorso della patologia.

Negli ultimi mesi, le sue condizioni erano peggiorate rapidamente. Aveva perso quasi tutta la forza fisica, riuscendo a muovere soltanto un braccio mentre la malattia avanzava.