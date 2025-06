Eric Dane racconta la sua lotta contro la SLA: Il braccio destro non funziona più

Eric Dane, celebre per il ruolo del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, ha parlato pubblicamente della sua battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) durante un’intervista a Good Morning America, in onda su ABC. L’attore 52enne ha rivelato che le sue condizioni stanno peggiorando rapidamente. “Il braccio destro non funziona più e tra pochi mesi potrebbe accadere lo stesso anche al sinistro”, ha dichiarato. La diagnosi ufficiale è arrivata lo scorso aprile, ma i primi sintomi erano comparsi molto tempo prima, anche se inizialmente sottovalutati. “Pensavo fosse stanchezza o che avessi scritto troppi messaggi. Poi, nel giro di poche settimane, è peggiorato tutto”, ha spiegato. Leggi anche Eric Dane rivela di avere la SLA: il protagonista di Grey's Anatomy e Euphoria annuncia la diagnosi Dane ha raccontato che sono stati necessari nove mesi di esami per arrivare alla diagnosi definitiva. “Non dimenticherò mai quelle tre lettere”, ha detto riferendosi alla SLA. Oltre alla perdita della mobilità nel braccio destro, ha iniziato ad avvertire un senso di debolezza alle gambe, motivo che alimenta la sua preoccupazione per il futuro. In un’intervista precedente rilasciata a People, Dane aveva espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dalla famiglia: “Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo”. L’attore è sposato con Rebecca Gayheart e insieme hanno due figlie: Billie Beatrice, di 15 anni, e Georgia Geraldine, di 13.

