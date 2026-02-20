Influencer Bianca Dias morta a 27 anni dopo un intervento di chirurgia estetica

Bianca Dias è morta a 27 anni dopo un intervento di chirurgia estetica, complicazioni sorte nei giorni successivi al ricovero. L’influencer brasiliana era molto seguita nella sua città e sui social.

La brasiliana Bianca Dias, influencer conosciuta a Mauá, è deceduta a soli 27 anni dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi all’operazione, fino al ricovero urgente in ospedale.

I medici hanno tentato di stabilizzarla, ma non sono riusciti a salvarle la vita. Il decesso è avvenuto 18 giorni dopo l’intervento. Al momento non è stato chiarito quale procedura fosse stata eseguita.

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità legate all’operazione e al decorso post-operatorio.

Bianca era molto nota nella sua città, dove negli anni aveva costruito una presenza crescente sui social. L’ultimo contenuto pubblicato risale a circa due mesi fa.