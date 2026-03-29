Torino, madre di 27 anni trovata morta in casa dai figli piccoli dopo un malore

Una donna di 27 anni è morta in casa a Torino dopo un malore improvviso, scoperta dal marito allertato dai figli piccoli che lo avevano chiamato dicendo che la madre non si svegliava.

È stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Masserano 2, a Torino, una donna di 27 anni di origine nigeriana. A lanciare l’allarme è stato il marito, che si trovava fuori casa e non riusciva a mettersi in contatto con la moglie.

Preoccupato, l’uomo ha chiamato i due figli piccoli, di 5 e 7 anni. I bambini gli hanno raccontato che la mamma dormiva da molto tempo e non si svegliava. A quel punto il marito è rientrato immediatamente nell’abitazione.

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Entrato in casa, ha raggiunto la camera da letto dove ha trovato la donna ormai priva di vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti di polizia, che hanno avviato i primi accertamenti.

Le verifiche iniziali fanno pensare a una morte naturale, probabilmente dovuta a un malore improvviso, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire con precisione le cause del decesso.

Nel frattempo sono intervenuti anche gli psicologi per assistere i due bambini, rimasti accanto alla madre per diverse ore prima dell’arrivo dei soccorsi.