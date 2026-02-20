Riccardo torna ad Amici e chiede scusa dopo le polemiche

Riccardo torna ad Amici dopo le polemiche nate per un gesto verso Alessio e chiede scusa ai compagni. Nel daytime del 20 febbraio il cantante racconta il suo passato difficile e ammette gli errori, cercando un nuovo inizio.

Riccardo riappare ad Amici dopo giorni di silenzio seguiti alle critiche per un gesto ritenuto offensivo nei confronti di Alessio. La sua assenza dai daytime aveva fatto pensare a possibili provvedimenti, mentre l’uscita del nuovo singolo nello stesso periodo aveva disorientato il pubblico.

Nel daytime di venerdì 20 febbraio 2026 il cantante ha deciso di esporsi davanti ai compagni. Niente giustificazioni, ma un racconto personale. Ha parlato della sua adolescenza complicata, tra isolamento e difficoltà a scuola, e di errori che ancora oggi pesano nei rapporti con la famiglia.

«Non voglio fare la vittima», ha detto Riccardo, riconoscendo il proprio comportamento. Si definisce spesso sopra le righe, portato a scherzare su tutto e a invadere gli spazi degli altri. Un atteggiamento che, ammette, lo porta a deludere ciclicamente i genitori.

Durante lo sfogo ha ricordato gli anni delle medie, segnati dall’emarginazione, e le scelte sbagliate fatte crescendo. Poi le scuse rivolte ai compagni: «Vorrei ricominciare da qua», ha detto, con l’obiettivo di cambiare atteggiamento e riconquistare la fiducia anche della sua famiglia.