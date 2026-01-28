Emma Marrone e Stefano De Martino oggi solo amici dopo la storia nata ad Amici

Emma Marrone torna a parlare del passato con Stefano De Martino: affetto rimasto, rapporto recuperato, ma nessuna possibilità di ritorno di fiamma dopo una storia finita tra tradimenti e pressione mediatica.

Emma Marrone riapre un capitolo personale che per anni è rimasto legato alle cronache rosa. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la cantante ha chiarito senza esitazioni che con Stefano De Martino non ci sarebbe alcun ritorno di coppia, nonostante l’affetto che li lega ancora.

La loro relazione era iniziata nel 2009 tra i banchi della scuola di Amici, quando entrambi muovevano i primi passi nel mondo dello spettacolo. Un periodo travolgente, segnato da successo improvviso e vite cambiate in poco tempo. Emma ricorda quei mesi come intensi e pieni di leggerezza, anche grazie all’ironia di lui.

La rottura, arrivata nel 2012, fu rumorosa. In mezzo, il tradimento con Belen Rodriguez e l’attenzione costante dei media. Emma aveva poco più di vent’anni e si ritrovò sotto i riflettori in modo continuo, con la vicenda privata che finì per condizionare anche il percorso professionale, rallentando la sua crescita artistica per anni.

Riprendersi non è stato immediato. La cantante ha raccontato di aver impiegato tempo per scrollarsi di dosso quell’immagine e riconquistare credibilità come artista, lontano dal gossip. Un passaggio faticoso, vissuto mentre cercava di rimettere ordine nella propria vita.

Oggi tra Emma e De Martino resta un legame sereno. Si vedono, condividono amicizie e si incrociano spesso, ma il rapporto è soltanto di amicizia. Ognuno ha preso la propria strada e ciò che è rimasto è la parte più semplice e pulita di un passato che non tornerà.