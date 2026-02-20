Milano Cortina, caduta nel short track: video Sellier ferita al volto, Fontana riparte e vola in finale

Arianna Fontana cade nella gara dei 1500 metri a Milano Cortina dopo un contatto in pista, coinvolgendo altre due atlete. La polacca Kamila Sellier si ferisce al volto con una lama e viene portata via in barella.

Momenti concitati al Forum di Assago durante il quarto di finale dei 1500 metri femminili di short track. Una caduta multipla ha coinvolto tre atlete, tra cui l’azzurra Arianna Fontana, finita sul ghiaccio dopo un contatto in curva.

Ad avere la peggio è stata la polacca Kamila Sellier. Nello scontro, la lama di un pattino le ha provocato un profondo taglio al volto, con una perdita di sangue evidente. I soccorritori sono intervenuti subito per le prime cure a bordo pista, prima del trasferimento in barella fuori dall’impianto.

La gara è stata sospesa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della pista. Alla ripartenza non erano più presenti Sellier e la statunitense Kristen Santos-Griswold, esclusa per squalifica.

Nonostante qualche difficoltà iniziale, Arianna Fontana è riuscita a rimettersi in gara. L’azzurra ha superato prima la semifinale e poi ha conquistato l’accesso alla finale, restando tra le protagoniste della competizione.