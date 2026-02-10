Italia oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina

L’Italia torna sul tetto olimpico della staffetta mista di short track a Milano Cortina, quattro anni dopo l’argento di Pechino. Un successo costruito in pista, davanti al pubblico di casa, con una squadra compatta e guidata da Arianna Fontana.

L’Italia conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track ai Giochi di Milano Cortina, riportando il tricolore sul gradino più alto dopo il secondo posto ottenuto a Pechino nel 2022.

La gara decisiva si è svolta all’Ice Skating Arena di Assago, dove la squadra azzurra ha preso il comando nelle fasi finali, gestendo ritmo e cambi con precisione fino al traguardo.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, il programma di oggi: curling, short track e tutte le gare degli azzurri

Quarto giorno ai Giochi di Milano Cortina 2026.

A guidare il quartetto è stata Arianna Fontana, portabandiera e atleta italiana più medagliata nella storia olimpica, affiancata da Pietro Sighel, già bronzo nei 3.000 metri quattro anni fa.

In finale hanno pattinato anche Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, protagonisti di una prova solida che ha permesso all’Italia di mantenere il vantaggio sugli avversari.

Il gruppo azzurro è stato completato da Luca Spechenhauser e Chiara Betti, parte integrante del percorso che ha portato al titolo olimpico.

Alle spalle dell’Italia hanno chiuso Canada e Belgio, mentre la Cina, campione uscente dopo l’oro del 2022, si è fermata ai piedi del podio.