Meloni esulta a Milano Cortina per l'argento nello short track e riceve una promessa da Fontana

Giorgia Meloni esulta a Milano Cortina per l’argento nella staffetta femminile di short track, arrivato grazie a una gara combattuta fino all’ultimo giro. La premier applaude dagli spalti e riceve una promessa speciale dalle atlete.

Giorgia Meloni sugli spalti del Forum di Assago per seguire da vicino la finale della staffetta femminile di short track, chiusa con un argento dall’Italia. Il quartetto composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel ha centrato il podio al termine di una gara intensa, seguita dalla presidente del Consiglio giro dopo giro.

La premier è rimasta seduta per tutta la prova, poi si è alzata di scatto all’arrivo delle azzurre, applaudendo a lungo insieme al pubblico. Accanto a lei, tra gli altri, il ministro Andrea Abodi, Giovanni Malagò, Giuseppe Sala, Attilio Fontana e il presidente dell’Isu Kim Jae-yeo.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, Italia argento nella staffetta femminile di short track Arianna Fontana guida l’Italia all’argento nella staffetta short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, recuperando posizioni nel finale dopo una gara a lungo in salita.

Al passaggio sotto la tribuna durante il giro d’onore con il tricolore, nuove ovazioni e gesti di incoraggiamento. “Ero molto emozionata, è stata una serata bellissima”, ha raccontato Meloni lasciando l’impianto, dopo una giornata definita “molto complessa”.

Dalla pista, Arianna Fontana ha ricambiato l’entusiasmo. “Sapere che faceva il tifo per noi è un grande orgoglio”, ha detto dopo la gara. Poi la promessa: una tutina per la presidente del Consiglio, annunciata con un sorriso al termine dell’incontro tra le atlete e le autorità.

Meloni ha voluto sottolineare anche il risultato personale di Fontana, parlando di un traguardo storico. E, interpellata su una possibile candidatura per i Giochi estivi, ha lasciato aperta ogni ipotesi, senza sbilanciarsi.