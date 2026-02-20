Referendum sulla giustizia, affluenza decisiva per l'esito del voto
Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 resta incerto perché l’affluenza può ribaltare il risultato. Un sondaggio Youtrend indica due esiti opposti a seconda di quanti elettori si presenteranno alle urne.
A un mese dalla consultazione, il quadro resta fluido. L’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24 mostra che il risultato del referendum dipende in larga parte dalla partecipazione. Due scenari distinti delineano possibili esiti opposti.
Se alle urne si presenterà una quota ampia di elettori, il Sì risulterebbe in vantaggio con il 51,0%. In questa ipotesi, l’affluenza stimata raggiunge il 59,6%, includendo chi dichiara di voler votare con certezza o con buona probabilità.
Con una partecipazione più contenuta, invece, il quadro si capovolge. Limitando il conteggio a chi è sicuro di votare, l’affluenza scenderebbe al 48,0% e il No passerebbe in testa con il 51,5%.
Rispetto al sondaggio diffuso l’11 febbraio, si registra un avanzamento del fronte contrario alla riforma. Il No cresce di 1,6 punti nello scenario con alta affluenza e di 0,4 punti in quello con partecipazione più bassa.