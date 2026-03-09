Referendum sulla giustizia, Meloni invita al voto sì sulla separazione delle carriere

Giorgia Meloni interviene sul referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e invita gli italiani a votare sì. In un video diffuso sui social la premier spiega le ragioni della riforma, con particolare attenzione alla separazione delle carriere tra giudici e pm.

Giorgia Meloni entra nel dibattito sul referendum dedicato alla riforma della giustizia e lancia un appello agli elettori. In un video pubblicato sui social lunedì 9 marzo, la presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni per cui, secondo il governo, è necessario partecipare al voto del 22 e 23 marzo e sostenere il sì alla riforma.

La premier ha scelto di intervenire direttamente per chiarire i punti principali del provvedimento che i cittadini saranno chiamati a confermare alle urne. Nel messaggio ha ricordato che la giustizia rappresenta uno dei poteri fondamentali dello Stato e che il suo funzionamento incide su molti aspetti della vita quotidiana, dalla sicurezza al lavoro, fino alla libertà personale.

Secondo Meloni, quando il sistema giudiziario non funziona in modo rapido ed efficace ne risentono l’economia e la vita dei cittadini. Per questo motivo il governo considera la riforma uno strumento per rendere il sistema più efficiente e più equo.

Uno dei punti centrali riguarda la separazione delle carriere tra magistrati che svolgono il ruolo di pubblico ministero e quelli che esercitano la funzione di giudice. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’imparzialità dei processi, evitando che accusa e giudizio appartengano allo stesso percorso professionale.

Nel video la presidente del Consiglio ha sostenuto che avere carriere distinte aiuterebbe a garantire maggiore equilibrio nel processo penale. Se accusa e giudice non condividono lo stesso percorso professionale, ha spiegato, diventa più semplice assicurare la terzietà prevista dalla Costituzione.

Meloni ha inoltre richiamato il tema della responsabilità dei magistrati, ricordando che in alcuni casi errori o negligenze non hanno prodotto conseguenze concrete per chi li ha commessi. Episodi di questo tipo, ha aggiunto, possono colpire qualsiasi cittadino e dimostrano la necessità di intervenire sul sistema.

La premier ha poi risposto a chi invita a votare no trasformando il referendum in un giudizio politico sull’esecutivo. A suo avviso il voto riguarda esclusivamente la riforma della giustizia e non la permanenza del governo.

Infine ha ricordato che la riforma faceva parte del programma presentato alle elezioni politiche. Il governo, ha detto, ha mantenuto quell’impegno e ora spetta agli elettori decidere se confermare o meno il cambiamento attraverso il referendum.