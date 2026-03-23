Referendum sulla giustizia, affluenza alta e stime oltre il 60%
Il referendum sulla giustizia registra un’affluenza elevata già al primo giorno, spinta da una partecipazione diffusa tra gli elettori, con urne ancora aperte fino alle 15 e stime finali in crescita.
La prima giornata di voto per il referendum sulla giustizia si è chiusa con un’affluenza del 46,07%. Un dato significativo, soprattutto considerando che le urne restano aperte fino alle 15 di oggi, lasciando spazio a un ulteriore aumento della partecipazione.
Secondo le previsioni elaborate dall’esperto Alessandro Amadori, psicologo e docente di Comunicazione Politica all’Università Cattolica di Milano, l’affluenza finale potrebbe attestarsi tra il 58% e il 62%. Una soglia che, se confermata, segnerebbe un risultato molto alto per una consultazione referendaria.
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Il livello di partecipazione registrato finora indica una mobilitazione trasversale. Amadori parla di una risposta ampia da parte degli elettori dei principali partiti, come se il voto rappresentasse una sorta di test in vista delle prossime elezioni politiche previste nel 2027.
Il confronto con precedenti consultazioni rafforza il peso del dato attuale. Nel referendum del giugno 2025, che riguardava cinque quesiti su lavoro e cittadinanza, l’affluenza dopo la prima giornata si era fermata al 22,73%, meno della metà rispetto a quella registrata ora.