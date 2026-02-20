Briga compra le prime maglie della Lazio per la figlia in arrivo

Briga prepara l’arrivo della figlia e compra due maglie della Lazio per lei, spinto dalla sua passione per il club. Il cantante ha condiviso sui social i primi acquisti, mostrando anche le sue idee sull’educazione della bambina.

Briga ha già scelto uno dei primi regali per la figlia che nascerà a breve: due completi ufficiali della Lazio. Il cantante romano, tifoso dichiarato, ha pubblicato sui social una foto in cui mostra la prima e la seconda maglia della squadra, accompagnando lo scatto con una frase semplice: “Me so’ portato avanti”.

L’artista, in attesa della sua primogenita insieme alla moglie Arianna Montefiori, non ha mai nascosto il desiderio di trasmettere la sua passione calcistica. In passato aveva già raccontato di aver acquistato le maglie biancocelesti pensando a uno dei primi momenti da immortalare dopo la nascita.

Oltre al calcio, Briga ha spiegato come immagina la crescita della bambina. L’idea è quella di tenerla lontana da smartphone e tablet, puntando invece su attività che stimolino la fantasia e il gioco diretto. Nelle sue intenzioni c’è anche lo sport, vissuto come parte della quotidianità.

Tra i progetti futuri c’è anche quello di portarla allo stadio Olimpico, magari proprio per seguire dal vivo la Lazio. Un modo per condividere fin da subito una passione che per lui è parte della vita di tutti i giorni.