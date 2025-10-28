Duran Duran, in arrivo un possibile film biografico: Simon Le Bon conferma le prime sceneggiature

Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha rivelato durante un evento a Londra che sono già state scritte alcune sceneggiature per un possibile biopic dedicato alla storica band britannica. L’artista ha spiegato di aver letto diversi materiali, lasciando intendere che il progetto potrebbe effettivamente prendere forma.

Come riportato da Metro UK, Le Bon ha affermato: “Sì, ho letto delle sceneggiature. Non posso dire di più, ma ci sono delle idee in circolazione”. Nessuna conferma ufficiale sulla produzione, ma l’interesse sembra esserci, sia da parte della band che di sceneggiatori e produttori.

Il potenziale film ripercorrerebbe la storia dei Duran Duran dagli inizi nei primi anni ’80, quando la band conquistò l’attenzione internazionale con un’immagine innovativa e videoclip divenuti iconici. Tra i brani che ne segnarono il successo mondiale figurano “Hungry Like the Wolf”, “Rio” e “Ordinary World”, diventati simboli della musica pop e new wave dell’epoca.

Durante l’incontro, Le Bon ha scherzato sul casting: “Non so chi potrebbe interpretarmi, ma spero sia qualcuno con una bella chioma!”. Ha poi aggiunto che, qualora il progetto venisse realizzato, sarebbe essenziale rappresentare fedelmente lo spirito del gruppo e il contesto culturale da cui è nato.

Al momento non sono stati annunciati accordi con case di produzione o piattaforme di streaming, ma l’idea di un film sui Duran Duran è già oggetto di attenzione nel mondo musicale e cinematografico.