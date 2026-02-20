Travolto dal treno mentre lavora nei campi, muore ragazzo di 17 anni a Campobello di Mazara
Un ragazzo tunisino di 17 anni è morto a Campobello di Mazara dopo essere stato travolto da un treno mentre lavorava vicino ai binari. Indossava cuffie e non ha percepito l’arrivo del convoglio.
Il dramma si è consumato lungo la linea ferroviaria Trapani-Castelvetrano, in contrada San Nicola, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in corsa.
Secondo le prime ricostruzioni della Polfer, il giovane non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio diretto verso Castelvetrano perché aveva indosso delle cuffie. L’impatto non gli ha lasciato scampo.
Il ragazzo, di origine tunisina, viveva con la famiglia a Campobello di Mazara. Al momento dell’incidente stava lavorando in campagna, impegnato nella pulizia del terreno dai rami della potatura proprio a ridosso dei binari.
Dopo l’investimento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per diverse ore per consentire i rilievi e le operazioni di intervento lungo il tratto interessato.