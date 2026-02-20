Travolto dal treno mentre lavora nei campi, muore ragazzo di 17 anni a Campobello di Mazara

Un ragazzo tunisino di 17 anni è morto a Campobello di Mazara dopo essere stato travolto da un treno mentre lavorava vicino ai binari. Indossava cuffie e non ha percepito l’arrivo del convoglio.

