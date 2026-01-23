Travolto mentre cammina in pigiama sulla provinciale: muore a 40 anni nel Salento

Home / Social News / Travolto mentre cammina in pigiama sulla provinciale: muore a 40 anni nel Salento

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026 un uomo di 40 anni è stato investito mentre camminava lungo una provinciale nel Salento. L’impatto è stato fatale e i soccorsi non hanno potuto intervenire.