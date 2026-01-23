Travolto mentre cammina in pigiama sulla provinciale: muore a 40 anni nel Salento
Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026 un uomo di 40 anni è stato investito mentre camminava lungo una provinciale nel Salento. L’impatto è stato fatale e i soccorsi non hanno potuto intervenire.
Il sinistro si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la strada provinciale 362, nel tratto che collega Cutrofiano a Supersano, in provincia di Lecce. A perdere la vita è stato Francesco Vincenti, quarantenne residente nella zona.
Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo era uscito di casa indossando il pigiama e stava procedendo a piedi sulla carreggiata quando è stato colpito da una Peugeot 206 in transito. Al volante dell’auto si trovava un 34enne originario di Supersano.
L’impatto è avvenuto intorno alle 23:30 e si è rivelato immediatamente gravissimo. I sanitari del 118, arrivati sul posto in pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Norm di Gallipoli, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare ogni elemento utile per ricostruire le responsabilità.