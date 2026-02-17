Spoleto, scende dal treno per comprare acqua e muore travolto dal convoglio

Konrad Buczkowski, 44 anni, è morto a Spoleto travolto dal treno dopo essere sceso per comprare acqua: il convoglio è ripartito in anticipo e l’uomo ha tentato di risalire mentre era già in movimento.

Era partito da Jesi nel cuore della notte, diretto a Roma Fiumicino. Konrad Buczkowski Przemyslaw, 44 anni, aveva preso il regionale veloce 4151 da Ancona e viaggiava con un biglietto per l’aeroporto. Il tragitto si è interrotto all’alba sulla banchina del binario 1 di Spoleto, dove è stato investito dallo stesso treno su cui era salito poco prima.

Il convoglio è arrivato con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto. Una breve sosta, poi la ripartenza. In quel margine di tempo il 44enne è sceso per acquistare una bottiglietta d’acqua al bar della stazione. L’oggetto è stato trovato poco dopo sulla banchina, segno di una corsa frettolosa per rientrare.

Quando è tornato verso il treno, però, il regionale era già in movimento. L’uomo ha oltrepassato la linea gialla, probabilmente nel tentativo di farsi notare o di fermare la corsa. In pochi istanti è avvenuto l’impatto: non è ancora chiaro se sia scivolato o se sia stato trascinato dalla massa del convoglio in accelerazione.

Il corpo è stato proiettato a diversi metri di distanza, finendo tra la banchina e il primo binario, nei pressi del sottopasso. Il personale a bordo non si sarebbe accorto subito di quanto accaduto e il treno ha proseguito fino a Orte, dove è stato fermato con circa venti minuti di ritardo.

La linea tra Spoleto e Terni, a binario unico, ha reso complicato un arresto immediato senza ripercussioni sulla circolazione del mattino. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato locale e poi affidate alla Polfer di Foligno. Durante i rilievi il primo binario è rimasto chiuso, con i treni deviati. Tra gli accertamenti in corso anche la verifica delle telecamere di sorveglianza presenti in stazione.