Manduria, distrugge l'auto del vicino con una motosega e lo minaccia

A Manduria un uomo di 53 anni ha distrutto l’auto del vicino con una motosega dopo una lite, arrivando a minacciarlo dal basso della strada mentre la vittima osservava dal balcone.

Una discussione degenerata in pochi minuti ha portato a un episodio violento nel centro di Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 53 anni ha preso una motosega e si è accanito contro l’auto del vicino, parcheggiata sotto casa, danneggiandola in più punti.

Tutto sarebbe nato da un nuovo litigio per questioni di poco conto con una donna che vive nello stesso stabile. Subito dopo, il padre della donna è sceso in strada e ha messo in atto quella che è apparsa come una vera e propria rappresaglia, prendendo di mira il veicolo del vicino.

Durante l’azione, l’uomo non si è limitato a colpire la macchina. Secondo quanto riferito, avrebbe anche urlato minacce pesanti verso il proprietario dell’auto, affacciato al balcone, arrivando a dire che gli avrebbe “tagliato la testa”.

La segnalazione ha fatto intervenire gli agenti del commissariato locale, che hanno verificato i danni e raccolto la denuncia della vittima. Le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stabile hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di individuare il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine.

Il 53enne è stato rintracciato poco dopo nel suo luogo di lavoro e denunciato a piede libero con le accuse di minacce e danneggiamento.