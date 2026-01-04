Jacobs guarda al futuro: niente ritiro e focus su Los Angeles 2028

Marcell #Jacobs conferma il suo impegno: niente ritiro, focus su Los Angeles 2028. Dopo una pausa riflessiva, il campione azzurro ha deciso di continuare la sua carriera, guardando alle prossime #Olimpiadi con determinazione.

Il percorso di Marcell Jacobs non si ferma. Dopo una fase di riflessione che aveva alimentato interrogativi sul suo futuro, il velocista azzurro chiarisce le proprie intenzioni e rilancia le ambizioni con lo sguardo puntato sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Reduce da un periodo di stop scelto senza pressioni esterne, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 di Tokyo ha spiegato di aver avuto bisogno di tempo per ritrovare equilibrio. Una pausa utile soprattutto dal punto di vista mentale, necessaria per superare una fase in cui le energie psicologiche erano venute meno, mentre la condizione fisica non rappresentava un problema.

La motivazione, oggi, è tornata. Jacobs è convinto di poter ancora competere ad altissimo livello e di avere margini per essere protagonista nelle grandi rassegne internazionali. La consapevolezza di poter restare competitivo è il punto di partenza di un nuovo ciclo costruito con attenzione e senza forzature.

Il programma prevede una pianificazione mirata, studiata per raggiungere i picchi di forma nei momenti chiave della stagione. La meta principale resta l’appuntamento olimpico del 2028, ma il calendario offre tappe intermedie che stimolano l’ambizione e tengono alta la tensione agonistica.

Tra queste c’è anche l’Europeo di Birmingham, in programma ad agosto, dove l’idea di conquistare un terzo titolo consecutivo rappresenta una sfida affascinante. Un obiettivo che incuriosisce e motiva, senza però diventare un vincolo o un punto di arrivo definitivo nel percorso verso Los Angeles.