Michael Schumacher, la Ferrari F2001 venduta all'asta a Montecarlo per 16 milioni di euro

La Ferrari F2001, leggendaria monoposto guidata da Michael Schumacher durante la stagione in cui conquistò il suo quarto titolo mondiale di Formula 1, è stata venduta all’asta per una cifra da record: quasi 16 milioni di euro.

L’asta si è svolta a Montecarlo ed è stata organizzata da RM Sotheby’s. L’auto è stata battuta per 13 milioni di sterline, segnando uno dei prezzi più alti mai registrati per una vettura da Formula 1. Si tratta di uno dei modelli più iconici della storia dell’automobilismo, entrato nel cuore degli appassionati per le sue vittorie e per il legame indissolubile con il campione tedesco.

Con questa vendita, la Ferrari F2001 diventa la seconda monoposto di Formula 1 più costosa mai acquistata, dietro soltanto alla Mercedes W196 di Juan Manuel Fangio, venduta nel 2013 per oltre 52 milioni di dollari. Il prezzo iniziale stimato si aggirava intorno agli 8 milioni di euro, ma l’interesse crescente da parte di collezionisti e tifosi ha rapidamente fatto salire le offerte.

Secondo il New York Times, l’intero ricavato sarà devoluto alla Keep Fighting Foundation, l’organizzazione benefica fondata in seguito al grave incidente sugli sci che coinvolse Schumacher nel 2013. La vettura è stata acquistata da uno degli ospiti presenti nell’area Vip del circuito di Montecarlo, dove si è svolta l’asta.