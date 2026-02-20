Kylie Jenner accende la festa per il debutto del podcast The Better Half

Kylie Jenner partecipa alla festa di lancio del podcast delle amiche per sostenere il progetto e attirare l’attenzione, sfoggiando un look in pelle aderente e condividendo una foto allo specchio insieme a Devon Carlson.

Kylie Jenner si è fatta notare durante la serata organizzata per il lancio del podcast The Better Half, presentandosi con un outfit in pelle nera che metteva in risalto le forme. In uno scatto allo specchio insieme all’amica Devon Carlson, l’imprenditrice ha indossato una giacca aderente con frange, lasciata leggermente aperta, abbinata a pantaloni svasati che seguivano la silhouette. I capelli, sciolti e ondulati, completavano il look.

L’evento era dedicato al nuovo progetto di Anastasia “Stassie” Karanikolaou e Victoria Villarroel, che nel podcast affrontano temi legati a relazioni, amicizia e intrattenimento. Stassie, legata a Kylie da oltre dieci anni, ha scelto un mini abito nero con tagli frontali, mentre Victoria ha puntato su un vestito rosso con corsetto e stampa animalier, abbinato a tacchi molto alti.

La festa ha riunito amici e volti noti, tra musica e dettagli curati come un menu di cocktail personalizzato e accessori firmati Pandora. In consolle DJ Tay James ha animato la serata.

Il podcast era nato nel 2025 con Stassie e la manager Alexis Fisher. Victoria era apparsa nell’ultima puntata pubblicata a giugno. Ora il progetto riparte con una nuova formula, uno studio rinnovato e un’impostazione diversa, con la possibilità di vedere ospiti a sorpresa nelle prossime puntate.