Kylie Jenner, tutorial trucco in auto e look scollato catalizzano l'attenzione

Kylie Jenner pubblica un tutorial trucco in auto e l’attenzione dei fan finisce sul look audace. L’imprenditrice beauty aveva già parlato apertamente dell’intervento al seno e dei dettagli dell’operazione.