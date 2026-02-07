Kylie Jenner, tutorial trucco in auto e look scollato catalizzano l'attenzione
Kylie Jenner pubblica un tutorial trucco in auto e l’attenzione dei fan finisce sul look audace. L’imprenditrice beauty aveva già parlato apertamente dell’intervento al seno e dei dettagli dell’operazione.
Kylie Jenner è tornata sui social con un video dedicato al make-up, registrato direttamente dall’auto. L’influencer e imprenditrice ha parlato dei prodotti della sua linea beauty, spiegando come ama combinarli per ottenere risultati diversi.
Durante il filmato, però, molti utenti si sono concentrati più sul suo abbigliamento che sui consigli di bellezza. La scelta di un top nero molto scollato e alcuni movimenti davanti alla camera hanno attirato subito gli sguardi, diventando l’elemento più commentato del video.
Non è la prima volta che l’aspetto fisico della fondatrice di Kylie Cosmetics finisce al centro delle conversazioni online. La stessa Jenner, la scorsa estate, aveva parlato apertamente dell’intervento al seno, rispondendo alle domande dei follower.
In quell’occasione aveva fornito anche dettagli tecnici sull’operazione, spiegando di aver scelto protesi in silicone da 445 cc, profilo moderato e posizionamento parzialmente sotto il muscolo, affidandosi al chirurgo Garth Fisher.
Intanto il marchio beauty continua a rappresentare una parte centrale della sua attività imprenditoriale, tra lanci di prodotti e contenuti promozionali pubblicati sui suoi canali social.