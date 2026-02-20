Andrea ed Epstein, le conseguenze per Fergie e le principesse Beatrice ed Eugenia

L’arresto di Andrea per il caso Epstein riaccende l’attenzione su Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenia. Tra rapporti con il finanziere e tensioni nella famiglia reale, il loro ruolo pubblico appare sempre più incerto.

L’indagine su Andrea riporta sotto i riflettori anche Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenia. L’ex duca di York, fermato e poi rilasciato ma ancora sotto inchiesta, trascina con sé una serie di interrogativi sul futuro della sua famiglia più stretta.

Sarah Ferguson, conosciuta come Fergie, ha sempre mantenuto un legame con l’ex marito nonostante il divorzio negli anni Novanta. Negli anni lo ha difeso pubblicamente, anche durante le accuse legate a Jeffrey Epstein, arrivando a prendere posizione contro Virginia Giuffre. Le sue dichiarazioni passate e la vicinanza ad Andrea la espongono ora a nuove critiche.

I rapporti tra Ferguson ed Epstein sono stati al centro di diverse rivelazioni. Email emerse negli anni mostrano richieste di aiuto economico rivolte al finanziere, anche dopo la sua condanna. In uno scambio del 2009, l’ex duchessa lo ringraziava con toni molto confidenziali, mentre altri documenti indicano che Epstein finanziò un viaggio negli Stati Uniti per lei e le figlie.

Le difficoltà finanziarie di Sarah sono note da tempo e, proprio mentre esplodeva la nuova bufera, diverse sue società risultano cancellate dal registro britannico. Le connessioni economiche con Epstein hanno alimentato dubbi anche sul tenore di vita delle principesse, spesso viste in vacanze di lusso quando erano poco più che ventenni.

Beatrice ed Eugenia, entrambe trentenni, non hanno commentato pubblicamente l’arresto del padre. Restano formalmente principesse, ma il loro ruolo appare sempre più fragile. Secondo alcuni osservatori della monarchia, le due sorelle potrebbero allontanarsi dalla vita ufficiale e perdere parte degli incarichi benefici costruiti negli anni.

Anche i rapporti familiari sembrano risentirne. Fonti vicine a Harry e Meghan Markle parlano di una presa di distanza dalla situazione degli York. I Sussex, pur colpiti da quanto sta accadendo, avrebbero scelto di non esporsi e di concentrarsi su altre priorità.