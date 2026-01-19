Eugenia di York rompe con il padre Andrea dopo lo scandalo Epstein

Il rapporto tra Eugenia di York e il padre Andrea si sarebbe incrinato in modo irreversibile. Le conseguenze dello scandalo Epstein continuano a pesare sulla famiglia reale, con effetti anche sulla vita privata della principessa.

Secondo indiscrezioni rilanciate dalla stampa britannica, Eugenia di York avrebbe deciso di interrompere ogni contatto con il padre. Una scelta maturata dopo mesi di tensioni e imbarazzo pubblico, legati alle accuse che hanno travolto l’ex principe e alla gestione del caso.

Le vicende giudiziarie e mediatiche hanno avuto un impatto devastante sull’immagine del principe Andrea. Oltre alla perdita dei titoli, del ruolo pubblico e della residenza nel parco di Windsor, l’ex duca di York ha visto restringersi progressivamente il proprio spazio all’interno della famiglia, fino a trovarsi isolato anche nei rapporti più intimi.

Leggi anche Westminster, mozione per togliere al principe Andrea il titolo di Duca di York dopo il caso Epstein

Per Eugenia la situazione è particolarmente delicata, anche per via del suo impegno nella fondazione Anti Slavery Collective, che tutela le vittime di sfruttamento e abusi. La distanza dal padre viene letta come una scelta coerente con i valori che la principessa promuove da anni. Il marito Jack Brooksbank, imprenditore nel settore del vino e dell’ospitalità, avrebbe sostenuto senza esitazioni la sua decisione.

Diversa la posizione della sorella Beatrice, che avrebbe mantenuto un rapporto più misurato ma non completamente reciso. Andrea, ad esempio, era presente in chiesa al battesimo della nipote, pur evitando qualsiasi momento conviviale. Nel frattempo, l’ex principe si prepara a lasciare Windsor per trasferirsi in un cottage più piccolo nella tenuta di Sandringham, simbolo di una nuova fase segnata da una solitudine sempre più evidente.