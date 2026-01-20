Principessa Eugenia interrompe i rapporti con il principe Andrea dopo lo scandalo Epstein

La frattura tra la principessa Eugenia e il padre Andrea si è trasformata in una rottura totale, maturata dopo nuovi sviluppi legati allo scandalo Epstein e a scelte personali che hanno inciso sui rapporti familiari.

La principessa Eugenia avrebbe deciso di chiudere ogni relazione con il padre Andrea, ex duca di York e fratello di re Carlo, segnando una distanza netta all’interno della famiglia reale britannica. La scelta sarebbe emersa in modo evidente durante le festività natalizie, trascorse dalle figlie al fianco dei Windsor e non con i genitori.

Secondo fonti vicine alla famiglia, tra Eugenia e Andrea non esisterebbe più alcuna comunicazione. Un taglio netto, descritto come definitivo, che contrasta con l’atteggiamento della sorella maggiore Beatrice, orientata invece a mantenere un fragile equilibrio tra la lealtà al padre e la vicinanza all’istituzione monarchica.

Leggi anche Eugenia di York rompe con il padre Andrea dopo lo scandalo Epstein

Durante il periodo natalizio, Eugenia non avrebbe fatto visita al padre, un’assenza che avrebbe avuto un forte impatto emotivo su Andrea, profondamente colpito dalla distanza con la figlia minore. La frattura, maturata nel tempo, si sarebbe aggravata negli ultimi mesi.

Le due sorelle hanno già affrontato in passato le conseguenze dello scandalo legato ai rapporti tra il padre e Jeffrey Epstein, ma nuove rivelazioni e ricostruzioni hanno riacceso l’attenzione sul caso. A ottobre, re Carlo ha revocato ufficialmente ad Andrea i titoli onorifici, motivando la decisione come necessaria nonostante la continua negazione delle accuse.

La posizione di Eugenia sarebbe influenzata anche dal suo impegno pubblico. In qualità di cofondatrice dell’Anti-Slavery Collective, l’organizzazione per i diritti umani impegnata contro la schiavitù moderna e la tratta di persone, la principessa avrebbe vissuto con crescente disagio la mancanza di scuse pubbliche del padre verso le vittime di Epstein.

Epstein è morto in carcere mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Nella dichiarazione ufficiale diffusa da Buckingham Palace, pur senza menzionarlo direttamente, il sovrano ha ribadito la vicinanza della Corona alle vittime e ai sopravvissuti di ogni forma di abuso.