Mensik sfida Sinner e Alcaraz, Bertolucci scommette sul talento ceco

Jakub Mensik batte Jannik Sinner a Doha sfruttando un calo dell’azzurro e confermando il suo talento. Il ceco, 20 anni, convince per solidità e servizio, attirando l’attenzione come possibile rivale dei big del circuito.

Jakub Mensik si prende la scena a Doha e si candida come possibile outsider nella corsa dominata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il giovane ceco, appena ventenne, continua a crescere e a raccogliere risultati che lo mettono sotto i riflettori del circuito.

Paolo Bertolucci non si sbilancia del tutto, ma lascia intendere fiducia nelle qualità del ragazzo. Tra i giovani più promettenti, insieme a Joao Fonseca, Mensik sembra quello più concreto: meno spettacolare, ma efficace. Colpisce forte, tiene bene lo scambio, ha un servizio solido e soprattutto una mentalità già matura.

La sua formazione richiama la tradizione ceca, una scuola che nel tempo ha prodotto giocatori di altissimo livello. Il paragone con Ivan Lendl non è casuale: Mensik viene visto come una versione moderna di quella linea tecnica, costruita su disciplina e continuità.

Nel match dei quarti all’Atp 500 di Doha, la partita sembrava indirizzata verso Sinner dopo un netto 6-2 nel secondo set. Il copione però cambia subito nel terzo: break immediato del ceco e partita ribaltata. Da quel momento Mensik prende in mano il gioco, gestisce gli scambi da fondo e impone il ritmo.

Prestazione completa, che conferma la sua crescita. Alla sua età pochi hanno mostrato una tenuta simile contro avversari di alto livello. Dall’altra parte, Sinner non era nella sua versione migliore, tra qualche passaggio a vuoto e tentativi di inserire nuove soluzioni che hanno inciso sulla continuità.

Nel tennis, fasi di flessione fanno parte del percorso. Anche i migliori attraversano momenti in cui il rendimento cala e serve ritrovare equilibrio. Mensik, intanto, continua a salire e si inserisce con decisione tra i nomi da seguire con attenzione nel panorama internazionale.