Sinner sfida Mensik a Doha, orario e dove vedere il quarto di finale

Jannik Sinner torna in campo a Doha contro Jakub Mensik nei quarti del torneo ATP 500, dopo due vittorie nette contro Machac e Popyrin. Il match è previsto in serata e segna il primo confronto tra i due giocatori.

Jannik Sinner prosegue il suo percorso nel torneo ATP 500 di Doha e oggi, giovedì 19 febbraio, affronta il ceco Jakub Mensik nei quarti di finale. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver superato senza particolari difficoltà i primi due turni.

All’esordio ha avuto la meglio su Tomas Machac, mentre negli ottavi ha regolato l’australiano Alexei Popyrin in due set, chiudendo 6-3, 7-5 e mostrando solidità nei momenti chiave della partita.

La sfida tra Sinner e Mensik è in programma intorno alle 19.30. Si tratta di un incrocio inedito, visto che i due non si sono mai affrontati prima nel circuito maggiore.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport. Disponibile anche la visione in streaming attraverso Sky Go e NOW, per seguire il match anche su dispositivi mobili.