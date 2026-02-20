Sinner si ferma a Doha, Mensik lo elimina e salta la sfida con Alcaraz

Jannik Sinner esce nei quarti a Doha battuto da Mensik per una flessione nel terzo set. Il tennista italiano analizza la sconfitta senza allarmismi e guarda già ai prossimi tornei negli Stati Uniti.

Jannik Sinner non arriverà in fondo al torneo di Doha. Il numero 2 del mondo si è fermato nei quarti di finale, superato dal ceco Jakub Mensik al termine di una partita combattuta. Sfuma così anche l’attesa finale contro Carlos Alcaraz, uno degli incroci più attesi del circuito.

L’azzurro non drammatizza il passo falso. A fine gara ha spiegato di voler analizzare con calma quanto accaduto, senza trasformare la sconfitta in un caso. Ha parlato di lavoro quotidiano e di un percorso fatto anche di momenti complicati, ribadendo la convinzione di poter tornare subito competitivo.

Il match si è deciso in tre set, con Mensik capace di imporsi 7-6, 2-6, 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Il primo parziale è rimasto in equilibrio fino al tie-break, dove il ceco ha alzato il ritmo chiudendo con decisione. Sinner ha reagito nel secondo set, prendendo il controllo degli scambi e strappando due volte il servizio all’avversario.

Nel terzo set la partita ha cambiato direzione. Mensik ha trovato subito il break e ha gestito il vantaggio con sicurezza, riuscendo poi a chiudere i conti nel nono gioco. Per il ventenne si tratta di uno dei risultati più importanti della carriera.

Per Sinner il torneo in Qatar rappresentava un passaggio utile per dare continuità alla stagione dopo la semifinale agli Australian Open. Il calendario ora propone i Masters 1000 americani, con Indian Wells e Miami pronti a offrire nuove occasioni per ritrovare ritmo e risultati.

Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz prosegue la sua corsa. Lo spagnolo ha superato Karen Khachanov in tre set e si è guadagnato la semifinale, dove affronterà Andrey Rublev. Mensik, invece, sfiderà il francese Arthur Fils per un posto in finale.