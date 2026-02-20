Fedez a Sanremo con i disegni dei figli Leone e Vittoria dietro le quinte

Fedez è arrivato a Sanremo per le prove con Masini e porta con sé i disegni dei figli Leone e Vittoria, lasciati prima della partenza. I due fogli, custoditi nel backstage dell’Ariston, lo accompagnano nei giorni del Festival.

L’avventura di Fedez al Festival di Sanremo è iniziata con le prime prove al teatro Ariston insieme a Marco Masini. Il rapper è arrivato nella città ligure con diversi giorni di anticipo rispetto alla serata inaugurale del 24 febbraio, tra sessioni con l’orchestra, incontri con la stampa e momenti lontano dal palco.

Nel dietro le quinte non è solo. Accanto a lui ci sono la madre e manager Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, e la compagna Giulia Honegger. I figli Leone e Vittoria sono rimasti a Milano con Chiara Ferragni, ma non mancano nella quotidianità del padre durante la settimana sanremese.

Prima di salire sul palco per le prove, il cantante ha mostrato sui social un dettaglio a cui tiene molto: due disegni preparati dai bambini prima della partenza. Nei fogli si vede Fedez raffigurato sotto i riflettori, con il pubblico davanti. Leone ha aggiunto anche una frase scritta a mano, “Auguri per Sanremoooo”, come incoraggiamento.

I disegni sono diventati un vero e proprio portafortuna. Fedez li tiene con sé dietro le quinte e li ha condivisi con i follower accompagnandoli con poche parole, “Sempre con me”, e un cuore rosso.

Intanto, intorno alla sua vita privata continuano a circolare voci su un possibile terzo figlio. Da settimane si parla di una presunta gravidanza di Giulia Honegger. La coppia ha smentito, ma il tema resta al centro dell’attenzione, con chi ipotizza un annuncio a sorpresa proprio dal palco dell’Ariston.