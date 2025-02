Le Iene: dietro le quinte di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, su Italia 1, 'Le Iene Show' trasmetterà un servizio esclusivo dedicato alla partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025. L'inviato Nicolò De Devitiis ha seguito l'artista per tutta la settimana della kermesse, documentando ogni momento significativo.

Il servizio offrirà uno sguardo inedito sul percorso di Lauro, dall'arrivo a Sanremo fino alla serata finale, in cui si è classificato al settimo posto con la canzone "Incoscienti giovani". Gli spettatori potranno vedere le prove, gli incontri con i fan e i retroscena delle esibizioni. Inoltre, il servizio includerà un incontro speciale con la madre di Lauro e uno scherzo orchestrato da De Devitiis ai danni del cantante.

Durante la settimana sanremese, Achille Lauro ha condiviso momenti con altri concorrenti, tra cui Elodie e Noemi. Ha anche ricevuto messaggi da personalità come Mara Venier, Jovanotti e Antonello Venditti. Nel servizio, Tony Effe discuterà della polemica riguardante una collana e del suo rapporto con Lauro.

Le Iene: Matteo Viviani salva una coppia accerchiata da tre aggressori in pieno centro a Milano - Un normale giro in moto si è trasformato in un episodio di cronaca per Matteo Viviani, inviato de Le Iene. Domenica sera, nella zona del Duomo di Milano, l'uomo è intervenuto per sventare una rapina ai danni di due giovani, accerchiati da tre individui che tentavano di derubarli.

Le Iene: audio e chat inediti sul caso Sangiuliano-Boccia - Nella puntata de "Le Iene", in onda su Italia 1, verranno presentati nuovi elementi riguardanti la vicenda che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il servizio, curato da Alessandro Sortino, include audio e chat inediti tra i due protagonisti.

Le Iene: Nuova Stagione e il Caso Sinner in Primo Piano - Questa sera, 29 settembre 2024, ritorna in prima serata su Italia1 il programma “Le Iene” con Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione. La nuova stagione si apre affrontando il caso doping di Jannik Sinner, tema centrale della puntata. Il tennista italiano era stato coinvolto in un caso di positività al Clostebol, una sostanza proibita rilevata nei suoi test antidoping.