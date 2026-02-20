Chi è Chiara Baschetti nei file Epstein tra tentativi di contatto e incontri mai avvenuti

Chiara Baschetti compare nei documenti legati a Epstein per un interesse unilaterale nato dopo averla vista a New York. L’attrice racconta di non aver mai avuto contatti e di aver seguito il proprio istinto evitando ogni incontro.

Il nome di Chiara Baschetti emerge tra i documenti collegati a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali, che avrebbe cercato più volte di entrare in contatto con l’attrice italiana senza mai riuscirci.

Tutto nasce a New York, dove Epstein racconta in una mail di aver notato la modella mentre lavorava a uno spot nei pressi della 71ª strada a Manhattan. Da quel momento inizia a informarsi su di lei, chiedendo aiuto a contatti italiani per ottenere un numero o un riferimento diretto.

Le richieste diventano insistenti. Secondo quanto ricostruito, Epstein coinvolge anche l’imprenditore Ugo Brachetti Peretti, con cui aveva rapporti, chiedendogli notizie sull’attrice. L’obiettivo è riuscire a organizzare un incontro.

Tra i tentativi compare anche un invito a cena a Parigi, dove Epstein ipotizza la presenza del regista Woody Allen per rendere l’occasione più attraente. Baschetti, però, non risponde e quell’incontro non si concretizza mai.

Nata nel 1987 a Santarcangelo di Romagna, Baschetti si afferma inizialmente nella moda dopo la vittoria a Elite Model Look Italia. Lavora con diversi marchi e sfila per importanti stilisti, prima di passare alla recitazione.

Il debutto al cinema arriva nel 2015 con il film “Ma che bella sorpresa”, seguito da ruoli in televisione. Il pubblico la conosce soprattutto per la fiction L’isola di Pietro e più recentemente per la serie “Il Paradiso delle signore”, dove interpreta Matilde Frigerio.

Il suo nome compare nei file tra il 2015 e il 2016. In un messaggio, Epstein le scrive chiedendosi se fosse “diventata più coraggiosa”, senza ricevere risposta. L’attrice ha ribadito di non averlo mai incontrato, spiegando di essersi affidata al proprio istinto e di aver sempre tenuto le distanze.