Epstein, oltre 300 nomi nei file: tra le persone citate anche Lady Diana e Michael Jackson

Un documento inviato al Congresso Usa elenca oltre 300 nomi presenti nei file Epstein. Tra questi anche figure note come Lady Diana e Michael Jackson, senza chiarire eventuali legami diretti con il finanziere.

Un elenco di oltre 300 persone è stato trasmesso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti al Congresso nell’ambito dei documenti legati al caso Jeffrey Epstein. Si tratta di una lista di figure pubbliche citate nei file dell’inchiesta sul finanziere, morto nel 2019 mentre era detenuto.

Il documento, lungo sei pagine e firmato dal vice procuratore generale Todd Blanche, è stato inviato alle commissioni Giustizia di Camera e Senato. I nomi riportati comprendono politici, imprenditori e personalità del mondo dello spettacolo, senza indicazioni precise sul tipo di relazione con Epstein.

Tra le figure citate compaiono anche icone ormai scomparse come Lady Diana, Elvis Presley e Michael Jackson. La loro presenza nei file non implica alcun coinvolgimento diretto, ma si limita a menzioni contenute nei materiali raccolti dagli investigatori.

Nell’elenco figurano anche personaggi già noti per precedenti collegamenti con Epstein, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Kathy Ruemmler e il magnate Les Wexner. Tuttavia, nessuno dei nomi inseriti – ad eccezione dello stesso Epstein e della sua collaboratrice Ghislaine Maxwell – risulta accusato per i reati legati al caso.

La pubblicazione della lista è stata imposta da una legge approvata dal Congresso, l’Epstein Files Transparency Act. Il provvedimento obbliga le autorità a rendere pubblici i nomi presenti nei documenti, anche quando si tratta di semplici citazioni prive di contesto.

Critiche arrivano dal deputato Ro Khanna, tra i promotori della legge, secondo cui la diffusione dell’elenco rischia di confondere il quadro, mescolando presunti responsabili e persone menzionate incidentalmente, senza distinguere tra ruoli e responsabilità.