Pucci replica a Fiorello e mostra il biglietto d'oro dopo le critiche

Andrea Pucci replica a Fiorello dopo l’attacco ricevuto in tv, difendendo il proprio lavoro con una foto del premio ricevuto e rilanciando sui social con parole dirette e senza filtri.

Continua il confronto a distanza tra Andrea Pucci e Fiorello, passato ormai dai programmi televisivi ai social. L’ultimo intervento arriva dal comico milanese, che ha deciso di rispondere pubblicamente dopo essere stato definito “pseudo-comico” durante la trasmissione radiofonica ‘La Pennicanza’.

Pucci ha scelto Instagram per la replica, pubblicando uno scatto in cui compare accanto a Vanessa Incontrada e Carlo Conti al momento della consegna del biglietto d’oro 2025. Nella didascalia ha ironizzato sul giudizio ricevuto, ricordando il riconoscimento ottenuto grazie agli spettatori paganti nei teatri.

Subito dopo, il comico ha rincarato il tono con un’altra storia, rivendicando il proprio percorso: ha scritto di non aver mai avuto timore di nessuno e di voler portare avanti le sue idee senza scendere a compromessi, indipendentemente dalle critiche.

Lo scontro tra i due nasce nei giorni precedenti, dopo la rinuncia di Pucci a partecipare al Festival di Sanremo e la successiva imitazione proposta da Fiorello. Ricevendo il Tapiro d’Oro da ‘Striscia la Notizia’, il comico aveva commentato con sarcasmo l’episodio, invitando lo showman a godersi di più la vita.

La risposta di Fiorello non si era fatta attendere. Durante ‘La Pennicanza’ aveva parlato di colleghi irritati dalle sue imitazioni, aggiungendo una battuta sui “comici o pseudotali” e paragonando la reazione a una gara olimpica, con tanto di “medaglia d’oro” per chi si arrabbia di più.