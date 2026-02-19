Fiorello replica a Pucci e accende lo scontro tra comici

Fiorello attacca Andrea Pucci dopo le critiche alla sua imitazione, nate dal rifiuto del comico di partecipare a Sanremo 2026 e dal commento ironico rilasciato in tv. Lo showman replica senza filtri durante il suo programma radiofonico.

Fiorello risponde con toni accesi alle parole di Andrea Pucci, dopo le critiche arrivate in seguito alla sua imitazione. Tutto nasce dalla rinuncia di Pucci a partecipare al Festival di Sanremo 2026, episodio che ha acceso il dibattito anche fuori dal palco.

Intervistato da Striscia, Pucci aveva liquidato la questione con una battuta pungente, sostenendo che Fiorello avrebbe “coronato la carriera” imitandolo, invitandolo poi a vivere con più leggerezza e meno sveglie all’alba. Un commento che non è passato inosservato.

Durante il suo programma, lo showman ha reagito senza giri di parole. “Si arrabbiano pure i comici o pseudotali”, ha detto, lasciando intendere chiaramente il destinatario della frecciata. Poi ha aggiunto che la lista di chi non lo saluterà più continua ad allungarsi.

Fiorello ha rincarato la dose con ironia, parlando di colleghi che si offendono facilmente e arrivano a “rosicare tantissimo”. Per lui, riuscire a far innervosire chi fa lo stesso mestiere equivale quasi a una medaglia d’oro.

Non è mancato un passaggio sul lavoro degli uffici stampa, accusati di non proteggere gli artisti da uscite poco felici. “Gli regalano una zappa e loro se la danno sui piedi”, ha detto, con un riferimento anche alle polemiche che hanno coinvolto la Rai durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Infine, lo showman ha sottolineato come, a suo avviso, manchi spesso qualcuno capace di consigliare prudenza. Secondo Fiorello, basterebbe poco, anche solo “fare finta”, per evitare tensioni pubbliche tra colleghi.