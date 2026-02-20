Matt Kalil porta in aula il caso Pamela Anderson nella causa contro l'ex Haley Baylee

Matt Kalil cita Pamela Anderson in tribunale per difendere la sua causa contro l’ex moglie Haley Baylee dopo alcune dichiarazioni intime diffuse online, nate da uno streaming del 2025 che ha acceso il caso.

Matt Kalil richiama un precedente noto per rafforzare la sua posizione legale contro l’ex moglie Haley Baylee. L’ex giocatore NFL contesta la diffusione pubblica di dettagli intimi, avvenuta durante una diretta streaming, e accusa la donna di aver violato la sua privacy.

Nei documenti depositati in tribunale, Kalil si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata da Baylee. L’ex atleta sostiene che la giurisprudenza tutela in modo chiaro la riservatezza delle informazioni personali legate alla sfera sessuale, citando un caso celebre che coinvolse Pamela Anderson negli anni ’90.

Il riferimento riguarda la disputa sul video privato registrato nel 1993 con Bret Michaels. In quell’occasione, i giudici riconobbero che anche una figura pubblica mantiene il diritto a proteggere la propria vita privata, indipendentemente dall’immagine mostrata in ambito professionale.

Secondo Kalil, lo stesso principio si applica alla sua situazione. Le dichiarazioni dell’ex moglie, rese davanti a un pubblico online, avrebbero trasformato aspetti personali in oggetto di scherno, generando attenzione indesiderata e danni alla sua reputazione.

La replica di Baylee è arrivata con un’istanza formale: la difesa sostiene che le sue parole rientrano nella libertà di espressione garantita dalla Costituzione e che, quindi, non possono essere oggetto di azione legale.

L’avvocato di Kalil, Ryan Saba, ha invece ribadito che la diffusione di informazioni così sensibili non aveva alcun interesse pubblico. A suo dire, la scelta dell’ex moglie sarebbe stata dettata dalla volontà di ottenere visibilità e vantaggi economici, con conseguenze pesanti per il suo assistito e la sua famiglia.

Il contenzioso nasce da una diretta su Twitch del novembre 2025, durante la quale Haley Baylee aveva parlato apertamente della vita coniugale, attribuendo la fine del matrimonio a questioni legate all’intimità della coppia.

Nel gennaio successivo, Kalil ha deciso di rivolgersi alla giustizia, chiedendo un risarcimento di 75mila dollari per danni morali, stress emotivo e impatto negativo sull’immagine personale e professionale.

I due si erano sposati nel 2015 e si sono separati nel 2022. Dopo il divorzio, Kalil ha intrapreso una nuova relazione e si è risposato con Keilani Asmus.