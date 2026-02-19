Haley Kalil difende le sue dichiarazioni e chiede di respingere la causa di Matt Kalil

Haley Kalil chiede al giudice di archiviare la causa dell’ex marito Matt Kalil nata dopo alcune sue dichiarazioni sulla vita privata, sostenendo che entrambi sono personaggi pubblici e che le sue parole non violano la privacy.

Haley Kalil torna in tribunale per ottenere l’archiviazione della causa avviata dall’ex marito Matt Kalil, dopo le sue dichiarazioni sul loro rapporto che avevano fatto discutere. Secondo la modella, le parole pronunciate non rappresentano una violazione della privacy.

La vicenda nasce da alcune affermazioni personali che, a detta dell’ex giocatore NFL, avrebbero compromesso il suo tentativo di restare lontano dai riflettori dopo il ritiro. Kalil sostiene che quelle dichiarazioni abbiano avuto conseguenze sulla sua immagine pubblica.

Leggi anche: Ilhan Omar e le sue dichiarazioni contro gli uomini bianchi: Politica e controversie negli Stati Uniti

Haley respinge questa versione e ricorda che entrambi hanno una notorietà consolidata. Lei è stata modella di Sports Illustrated e Miss Minnesota USA, mentre lui ha giocato sette stagioni nella NFL. Per questo, sostiene che il pubblico fosse già in grado di riconoscere i riferimenti.

Nel ricorso, la modella afferma inoltre che non esistono precedenti legali in cui il racconto veritiero di un’esperienza personale legata alla sfera sessuale sia stato considerato un’invasione della privacy altrui.

L’avvocato di Haley, Matthew Bialick, richiama il diritto alla libertà di espressione, sostenendo che una persona possa raccontare in modo veritiero le proprie relazioni e le esperienze vissute. Secondo la difesa, la posizione dell’ex marito non sarebbe supportata da un’adeguata base giuridica.