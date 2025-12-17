Ballando con le stelle, il caso lastra gate sbarca a Porta a Porta tra Vespa, Fognini e Fialdini

La corsa verso la finale di Ballando con le stelle procede, ma il dibattito sul cosiddetto “lastra gate” resta al centro dell’attenzione. La questione, legata agli infortuni dichiarati da Francesca Fialdini, è tornata alla ribalta durante lo speciale di Porta a Porta dedicato al programma di Rai 1, andato in onda martedì 16 dicembre.

Nello studio di Bruno Vespa erano presenti sia la conduttrice sia Fabio Fognini, indicato come l’origine delle perplessità sulle condizioni fisiche di Fialdini. Il giornalista ha chiesto un chiarimento diretto, riportando il confronto dal palco del dance show a quello televisivo del talk serale.

Tra toni distesi e momenti più delicati, Francesca Fialdini ha raccontato di essere rimasta colpita da una frase ascoltata durante la polemica, senza attribuirla esplicitamente all’ex tennista. Un passaggio che, secondo il suo racconto, metteva in dubbio la reale entità dei problemi fisici e che l’avrebbe ferita profondamente, soprattutto alla luce delle fratture alle costole affrontate nelle settimane precedenti.

La conduttrice ha precisato che il chiarimento con Fognini è poi arrivato, stemperando le tensioni iniziali. Il confronto, però, non ha impedito nuove schermaglie ironiche, cifra stilistica riconosciuta dello sportivo ligure anche in studio.

Fognini ha infatti rilanciato con una battuta sulle condizioni fisiche della finalista, sottolineando la sua presenza nell’atto conclusivo della gara. Immediata la replica di Fialdini, che ha evocato le famose lastre come prova concreta degli infortuni, ricevendo dall’ex tennista una risposta sarcastica sulla propria presunta competenza medica.