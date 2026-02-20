Johnny Depp ha sostenuto Eric Dane durante la malattia con un aiuto concreto

Eric Dane è morto dopo la SLA e Johnny Depp lo aveva aiutato offrendogli una casa quasi gratis per alleggerire le spese mentre la malattia avanzava e limitava sempre più la sua autonomia.

